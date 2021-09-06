Свечников – 2-й в рейтинге лучших игроков и проспектов НХЛ в возрасте до 23 лет (The Athletic)

Журналист The Athletic Кори Пронман представил рейтинг лучших игроков .

В список вошли хоккеисты в возрасте до 23 лет, которые уже дебютировали в лиге, подписали контракт или были задрафтованы клубом НХЛ.

Первое место в рейтинге занял защитник Кэйл Макар. Вторым стал российский нападающий Андрей Свечников из «Каролины», третьим – форвард Элиас Петтерссон из «Ванкувера».

Из россиян в топ-100 также вошли Ярослав Аскаров, Кирилл Марченко, Григорий Денисенко, Василий Подколзин, Родион Амиров, Никита Чибриков, Александр Романов и Дмитрий Воронков.

1. Кэйл Макар («Колорадо»)

2. Андрей Свечников («Каролина»)

3. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

4. Расмус Далин («Баффало»)

5. Куинн Хьюз («Ванкувер»)

6. Алексис Лафреньер ( )

7. Тим Штюцле («Оттава»)

8. Брэди Ткачак («Оттава»)

9. Оуэн Пауэр («Баффало»)

10. Джек Хьюз ( )

...38. Ярослав Аскаров («Нэшвилл»)

...45. Кирилл Марченко («Коламбус»)

46. Григорий Денисенко («Флорида»)

...59. Василий Подколзин («Ванкувер»)

...64. Родион Амиров ( )

...83. Никита Чибриков («Виннипег»)

...89. Александр Романов («Монреаль»)

...91. Дмитрий Воронков («Коламбус»)