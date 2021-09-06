Свечников – 2-й в рейтинге лучших игроков и проспектов НХЛ в возрасте до 23 лет (The Athletic)

Журналист The Athletic Кори Пронман представил рейтинг лучших игроков НХЛ.
В список вошли хоккеисты в возрасте до 23 лет, которые уже дебютировали в лиге, подписали контракт или были задрафтованы клубом НХЛ.
Первое место в рейтинге занял защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Вторым стал российский нападающий Андрей Свечников из «Каролины», третьим – форвард Элиас Петтерссон из «Ванкувера».
Из россиян в топ-100 также вошли Ярослав Аскаров, Кирилл Марченко, Григорий Денисенко, Василий Подколзин, Родион Амиров, Никита Чибриков, Александр Романов и Дмитрий Воронков.
1. Кэйл Макар («Колорадо»)
2. Андрей Свечников («Каролина»)
3. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)
4. Расмус Далин («Баффало»)
5. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
6. Алексис Лафреньер («Рейнджерс»)
7. Тим Штюцле («Оттава»)
8. Брэди Ткачак («Оттава»)
9. Оуэн Пауэр («Баффало»)
10. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)
...38. Ярослав Аскаров («Нэшвилл»)
...45. Кирилл Марченко («Коламбус»)
46. Григорий Денисенко («Флорида»)
...59. Василий Подколзин («Ванкувер»)
...64. Родион Амиров («Торонто»)
...83. Никита Чибриков («Виннипег»)
...89. Александр Романов («Монреаль»)
...91. Дмитрий Воронков («Коламбус»)