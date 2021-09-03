The Athletic представил вариант состава сборной Канады на ОИ-2022.
Ранее стало известно, что хоккеисты из НХЛ, скорее всего, сыграют в Пекине.
Лига оставила за собой право отказаться от поездки в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
Вратари: Кэри Прайс, Марк-Андре Флери, Джордан Биннингтон.
Защитники:
Джейкоб Чикран – Кэйл Макар;
Ши Теодор – Алекс Пьетранжело;
Адам Пелек – Аарон Экблад;
Морган Райлли – Дуги Хэмилтон;
Нападающие:
Джонатан Юбердо – Коннор Макдэвид – Нэтан Маккиннон;
Брэд Маршанд – Сидни Кросби – Патрис Бержерон;
Мэтью Барзэл – Брэйден Пойнт – Марк Стоун;
Джон Таварес – Райан О’Райлли – Митч Марнер;
Шон Кутюрье, Марк Шайфли.
Ура, НХЛ все-таки едет на Олимпиаду (с одной оговоркой). Но затянули так, что уже надоело