Макдэвид, Маккиннон, Кросби, Таварес и Прайс – в составе сборной Канады на ОИ-2022 по версии The Athletic

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The Athletic представил вариант состава сборной Канады на ОИ-2022.

Ранее стало известно, что хоккеисты из НХЛ, скорее всего, сыграют в Пекине.

Лига оставила за собой право отказаться от поездки в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. 

Вратари: Кэри Прайс, Марк-Андре Флери, Джордан Биннингтон.

Защитники:

Джейкоб Чикран – Кэйл Макар;

Ши Теодор – Алекс Пьетранжело;

Адам Пелек – Аарон Экблад;

Морган Райлли – Дуги Хэмилтон;

Нападающие:

Джонатан Юбердо – Коннор Макдэвид – Нэтан Маккиннон;

Брэд Маршанд – Сидни Кросби – Патрис Бержерон;

Мэтью Барзэл – Брэйден Пойнт – Марк Стоун;

Джон Таварес  – Райан О’Райлли – Митч Марнер;

Шон Кутюрье, Марк Шайфли.

Ура, НХЛ все-таки едет на Олимпиаду (с одной оговоркой). Но затянули так, что уже надоело

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