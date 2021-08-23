Борис Михайлов: «Сегодня тренеры в КХЛ – кто в лес, кто по дрова. У Федорова подготовка по классике, все-таки он воспитанник советского хоккея»

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов поделился первыми впечатлениями от работы Сергея Федорова на посту главного тренера клуба.

– Что скажете о работе нового главного тренера ЦСКА Сергея Федорова?

– Сергей Викторович с его опытом быстро включился в процесс, это его роль. Не вижу никаких проблем.

– Федоров заметил, что ЦСКА проведет меньше всех контрольных матчей – по сути, только 5. Проблема?

– Особой проблемы не вижу. Это во времена СССР тренеры работали по четким планам, защищали их – и подготовительный, и соревновательный. Сегодня, образно говоря, кто в лес, кто по дрова – у каждого свой план.

Одни команды набирают форму через конвейер контрольных матчей, чтобы после старта сезона где-то через полмесяца попасть в функциональную яму. Другие, наоборот, предпочитают классическую подготовку строго по науке – с тренировочными циклами.

У Федорова подготовка – скорее по классике, все-таки он воспитанник советского хоккея. Команда четко придерживается тренировочного плана, в нем пять контрольных встреч. Впереди долгий сезон – команда успеет наиграться.

– Вы долго работали тренером, вас в те годы 5 матчей устраивали?

– Да, вполне. Может, 1-2 игры можно было бы и добавить, но это дело тренерского вкуса и возможностей, – сказал Михайлов.