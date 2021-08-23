Борис Михайлов: «Сегодня тренеры в КХЛ – кто в лес, кто по дрова. У Федорова подготовка по классике, все-таки он воспитанник советского хоккея»

Теги ЦСКА контрольные матчи Сергей Федоров Борис Михайлов КХЛ Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов поделился первыми впечатлениями от работы Сергея Федорова на посту главного тренера клуба. 

– Что скажете о работе нового главного тренера ЦСКА Сергея Федорова?

– Сергей Викторович с его опытом быстро включился в процесс, это его роль. Не вижу никаких проблем.

– Федоров заметил, что ЦСКА проведет меньше всех контрольных матчей – по сути, только 5. Проблема?

– Особой проблемы не вижу. Это во времена СССР тренеры работали по четким планам, защищали их – и подготовительный, и соревновательный. Сегодня, образно говоря, кто в лес, кто по дрова – у каждого свой план.

Одни команды набирают форму через конвейер контрольных матчей, чтобы после старта сезона где-то через полмесяца попасть в функциональную яму. Другие, наоборот, предпочитают классическую подготовку строго по науке – с тренировочными циклами.

У Федорова подготовка – скорее по классике, все-таки он воспитанник советского хоккея. Команда четко придерживается тренировочного плана, в нем пять контрольных встреч. Впереди долгий сезон – команда успеет наиграться.

– Вы долго работали тренером, вас в те годы 5 матчей устраивали?

– Да, вполне. Может, 1-2 игры можно было бы и добавить, но это дело тренерского вкуса и возможностей, – сказал Михайлов. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья