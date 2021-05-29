Александр Овечкин: «Хочу играть еще 5 лет, чтобы превзойти Гретцки. Буду стараться изо всех сил»

Капитан заявил, что на решение подписать новый 5-летний контракт повлияло желание побить снайперский рекорд .

На счету 35-летнего Овечкина на данный момент 730 голов в НХЛ. У Гретцки – 894.

«Я буду стараться изо всех сил.

Поэтому я хочу играть еще пять лет – чтобы иметь возможность превзойти Гретцки. Почему бы и нет?

Если я по итогу буду вторым, то это тоже неплохие цифры», – заявил россиянин.

Овечкину исполнится 36 лет уже в сентябре. Но рекорд Гретцки должен пасть – топ-ветераны НХЛ забивают много