36-летний Кори Перри перешел в «Тампу», подписав контракт на два года. Зарплата – 1 млн долларов

Теги переходы Монреаль Тампа-Бэй Кори Перри НХЛ Хоккей

«Тампа» подписала контракт с форвардом Кори Перри.

Соглашение с 36-летним игроком рассчитано на два года, а его средняя зарплата составит миллион долларов (общая сумма контракта – 2 млн долларов)

В минувшем сезоне Перри набрал 21 (9+12) очко в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Монреаль при 39 минутах штрафа.

В плей-офф провел 22 матча и набрал 10 (4+6) очков, второй год подряд сыграв в финальной серии Кубка Стэнли.

Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 750 тысяч долларов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья