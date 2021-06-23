Президент ЦСКА о потолке зарплат: «Уже не хочется злить народ. Отвечу так: вы хоккей на ЧМ видели?»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о функционировании в КХЛ потолка зарплат в размере 900 млн рублей.
– Прошел хоккейный год в условиях потолка зарплат. Вы все так же против?
– Мне уже не хочется злить народ по этому вопросу. Потому что настолько наши болельщики щепетильно относятся к этим моментам. Отвечу так: вы хоккей на чемпионате мира видели?
– Видели.
– Вам понравилось?
– Так себе.
– Я попытался ответить на вопрос. Делайте выводы сами. Вы видите то, что видите, и дальше будете это видеть.
Как член совета директоров лиги, участвовал в мероприятиях, связанных с потолком зарплат, где двигал экономическую составляющую, с точки зрения экономики объяснить цифры, которые реальны как потолок для того, чтобы можно было бы имеет оптимальные результаты для всех команд. Но я не был услышан советом директоров.
Мы получили то, что получили. До сих пор не понимаю, почему именно 900 миллионов является потолком для всех в лиге. С этим мне приходится мириться и работать в рамках того, что происходит. Как сейчас все играют и то, что происходит, вы видите.
– Вы увидели изменения, которые декларировались с введением потолка?
– Мы видели, кто играл финал, полуфинал. Ничего не изменилось с точки зрения результата. Мое мнение – качество игры в лиге упало, – отметил функционер.
Мы надеялись, что с потолком зарплат расклад в плей-офф изменится. Почему этого не случилось?