Коваленко о молодежи: «Теряем хоккейный генофонд в возрасте от 18 до 21 года. Надо запускать молодежную сборную в КХЛ или ВХЛ»

Экс-руководитель профсоюза игроков , депутат Госдумы Андрей Коваленко поделился мнением о проблемах с развитием молодежи в российском хоккее.

– Какая проблема для вас – главная?

– Не раз говорил, что самая болезненная проблема – молодежная. В нашем хоккее запущены современные программы подготовки – та же «Красная машина», есть «Золотая шайба», один из турниров которой каждый год провожу в родном Балаково.

Но именно на выходе из юниорского хоккея многие наши таланты теряются. Да, есть МХЛ, она выпускает сотни хоккеистов в год, однако в профессиональном хоккее – если смотреть по факту – проявляют себя максимум десятки. Иначе говоря, в 18-21-летнем возрасте, по сути, теряем свой хоккейный генофонд. Надо задуматься, почему на этом этапе идет системный сбой.

– Что нам нужно делать, чтобы не терять молодежь?

– Первое – подтягивать уровень МХЛ. Второе – больше доверять молодежи на уровне КХЛ, где даже правило двух лимитчиков в составе не работает – они просто сидят на лавке и протирают штаны. Но 20 лет – самый тонкий возраст, если ты не играешь, то за месяц-два бездействия можешь перечеркнуть свою карьеру.

– В КХЛ нужны жесткие лимиты?

– Никогда не был их сторонником, по сути, они, может, необходимы, но в наших реалиях не работают.

На мой взгляд, имеет смысл вернуться к идее выступления молодежной сборной страны в клубных чемпионатах. Несколько лет назад под руководством Виталия Прохорова наша юниорская сборная была эффективна в первенстве , проект, несмотря на нехоккейные проблемы (команда не поехала на ЮЧМ из-за мельдония – прим. Sports.ru), в целом состоялся.

Думаю, нужно идти дальше – и запускать молодежную сборную во взрослый хоккей. Если не в КХЛ, то в . Прекрасно понимаю, насколько сложно такую идею реализовать и пусть и на год, но забрать молодых хоккеистов из их клубов. Тем не менее для нашей молодежи это будет реальный прорыв во взрослый хоккей, – сказал Коваленко.