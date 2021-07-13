Ландескуг готов сделать скидку «Колорадо». Клуб предлагал игроку 5-6 млн долларов в год на 8 лет

Капитан еще надеется остаться в команде.

У шведского хоккеиста заканчивается контракт с «Эвеланш». Форвард высказывал разочарование из-за того, что контракт не был продлен заранее.

Сообщается, что Ландескуг может сделать клубу скидку в вопросе суммы соглашения, но при этом команде нужно увеличить последнее предложение, рассчитанное на 8 лет с окладом 5-6 миллионов долларов в год.

Второй номер драфта НХЛ-2011 играет за «Колорадо» с сезона-2011/12.

На рынке свободных агентов нападающий может претендовать на 9-10 млн долларов в год.

В прошедшем сезоне Ландескуг набрал 52 (20+32) очка в 54 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он отметился 13 (4+9) баллами в 10 играх.