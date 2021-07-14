«Рейнджерс», «Айлендерс», «Вегас», «Бостон» и «Филадельфия» могут претендовать на Тарасенко

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Журналисты The Athletic Кори Пронман и Джереми Рутерфорд назвали варианты обмена для форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко

В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен. Сообщалось, что игрок сам запросил трейд у руководства клуба и уже представил список команд, куда хотел бы перейти. 

«В последние дни в результате бесед с источниками, знакомыми со списком Тарасенко, мы выделили 5 команд, которые могли бы совершить эту сделку: «Рейнджерс», «Айлендерс», «Вегас», «Бостон» и «Филадельфия», – говорится в материале. 

Также журналисты предложили свои варианты компенсации за Тарасенко, взяв за образец обмен Макса Пачиоретти из «Монреаля» в «Вегас» и учитывая ситуацию с историей травм россиянина и его высокой зарплатой. 

«Рейнджерс»: защитник Либор Гаек и нападающий Виталий Кравцов. 

«Айлендерс»: защитник Ноа Добсон и нападающий Майкл Дэл Колл.

«Вегас»: выбор в 1-м раунде драфта-2021 и нападающий Николя Руа. 

«Бостон»: выбор в 1-м раунде драфта-2021 и нападающий Трент Фредерик. 

«Филадельфия»: защитник Филипп Майерс и нападающий Морган Фрост. 

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