«Рейнджерс», «Айлендерс», «Вегас», «Бостон» и «Филадельфия» могут претендовать на Тарасенко

Журналисты The Athletic Кори Пронман и Джереми Рутерфорд назвали варианты обмена для форварда .

В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен. Сообщалось, что игрок сам запросил трейд у руководства клуба и уже представил список команд, куда хотел бы перейти.

«В последние дни в результате бесед с источниками, знакомыми со списком Тарасенко, мы выделили 5 команд, которые могли бы совершить эту сделку: , «Айлендерс», «Вегас», и , – говорится в материале.

Также журналисты предложили свои варианты компенсации за Тарасенко, взяв за образец обмен Макса Пачиоретти из «Монреаля» в «Вегас» и учитывая ситуацию с историей травм россиянина и его высокой зарплатой.

«Рейнджерс»: защитник Либор Гаек и нападающий Виталий Кравцов.

«Айлендерс»: защитник Ноа Добсон и нападающий Майкл Дэл Колл.

«Вегас»: выбор в 1-м раунде драфта-2021 и нападающий Николя Руа.

«Бостон»: выбор в 1-м раунде драфта-2021 и нападающий Трент Фредерик.

«Филадельфия»: защитник Филипп Майерс и нападающий Морган Фрост.