Руссо о Капризове: «ЦСКА хотел бы переманить его кучей денег. Это рычаг при переговорах с «Миннесотой», он не хочет контракт на 7-8 лет»

Журналист The Athletic Майкл Руссо высказался о контрактной ситуации форварда «Миннесоты» и его возможном возвращении в ЦСКА.

«Я уже намекал на то, что переговоры между клубом и игроком не идут хорошо. Таким образом, это был лишь вопрос времени, когда единственный альтернативный вариант продолжения его карьеры станет известен общественности.

Агент Капризова предупредил генерального менеджера , что Кирилл в эти выходные будет находиться на свадьбе приятеля в Москве.

ЦСКА определенно был бы заинтересован в повторном подписании молодой звезды. Они бы хотели переманить Капризова кучей денег. Но на данный момент Капризов хочет играть в . Он показал, насколько успешным может быть на этом уровне. Но возможность возвращения в Россию – это рычаг в переговорном процессе с «Миннесотой».

Но что там за сбой?

«Уайлд» хотят подписать с ним 7-8-летний контракт, который, несомненно, сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории франшизы. Клуб при этом получил бы 4 или 5 лет, в течение которых Кирилл не мог бы выйти на рынок.

Лагерь Капризова, с другой стороны, рассчитывает на более короткий срок соглашения. Похоже, что они хотят «мост» на 2-3 года.

Во-первых, Капризов, вероятно, хочет увидеть, продолжит ли команда прогрессировать, прежде, чем брать на себя долгосрочные обязательства.

Во-вторых, даже если «Уайлд» готовы платить ему рекордные для команды 8,5 или 9 миллионов долларов в год, контракт на 7 или 8 лет будет рассчитан до того, как ему исполнится 31 или 32 года.

«Мост» приведет к выходу на рынок в 26 или 27 лет, так что Капризов может заработать монструозный контракт в «Миннесоте» или где-то еще, если станет настоящей суперзвездой, а потолок зарплат увеличится.

Обе стороны, как кажется, отстаивают свои позиции. На данный момент Герин не решается подписать краткосрочный контракт. Вероятно, есть опасения, что Капризов может пойти по пути Панарина и покинуть клуб через 3 года, получив большие деньги в другом месте.

Ну а до тех пор, пока контракт не подписан, возможность возвращения Капризова в Москву будет сохраняться. Слухи об этом неизбежно будут циркулировать», – написал Руссо.

Уикс о Капризове: «Переговоры с «Миннесотой» охладели. Он в Москве, ЦСКА заинтересован в его подписании, думаю»