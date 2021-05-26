Купер о Кучерове: «Он невообразимо одарен. Нам повезло, что можем наблюдать за плодами его таланта»

Главный тренер отметил игру нападающего после второго матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с (4:2, 1-1).

«Он невообразимо одарен. Невообразимо. Все, что Кучеров демонстрирует на льду, он проделывает с такой грацией, что это вызывает бесконечное восхищение.

Он способен создать момент буквально из воздуха. С таким видением площадки кажется, что ему все дается без какого-либо усилия или напряжения.

Но при этом мы знаем, как он пашет на тренировках и какая работа за этим стоит… Нам всем просто повезло, что мы имеем возможность наблюдать за плодами его таланта», – сказал Купер.

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