«Авангард» обменял Буше в «Локомотив» на денежную компенсацию. Клуб посчитал неправильным удерживать права на игрока

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«Авангард» и «Локомотив» совершили обмен, в результате которого Рид Буше перешел в ярославский клуб. 

Омский клуб получил в сделке денежную компенсацию. 

«Буше показал отличную игру в прошедшем сезоне, и мы, конечно, сделали ему максимально возможное предложение в рамках потолка зарплат.

Однако игрок его отклонил, получив другое предложение из «Локомотива». Мы имели возможность оставить права на Буше у себя и не позволить ему перейти в другой клуб КХЛ, однако посчитали, что так поступить с Ридом будет неправильно.

Поэтому было принято решение произвести с «Локомотивом» обмен. Мы благодарим Рида Буше за тот вклад, который он внес в наше чемпионство, и желаем ему успешного продолжения карьеры», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков

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