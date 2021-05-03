«Авангард» обменял Буше в «Локомотив» на денежную компенсацию. Клуб посчитал неправильным удерживать права на игрока

«Авангард» и «Локомотив» совершили обмен, в результате которого Рид Буше перешел в ярославский клуб.

Омский клуб получил в сделке денежную компенсацию.

«Буше показал отличную игру в прошедшем сезоне, и мы, конечно, сделали ему максимально возможное предложение в рамках потолка зарплат.

Однако игрок его отклонил, получив другое предложение из «Локомотива». Мы имели возможность оставить права на Буше у себя и не позволить ему перейти в другой клуб , однако посчитали, что так поступить с Ридом будет неправильно.

Поэтому было принято решение произвести с обмен. Мы благодарим за тот вклад, который он внес в наше чемпионство, и желаем ему успешного продолжения карьеры», – сказал генеральный менеджер .