Глава «Авангарда» об уходе Чинахова в НХЛ: «Его агента для меня больше не существует»

Председатель совета директоров «Авангарда» прокомментировал решение 20-летнего подписать контракт с .

– Для нас это стало неожиданным. Егор – молодой парень, который еще не состоялся как человек, способный принимать серьезные решения. Здесь надо говорить про его агента.

В начале сезона они были у меня. Мы долго разговаривали, был очень конструктивный разговор. У агента было справедливое мнение, что парень молодой и талантливый, ему надо играть, вы его либо отпустите, либо дайте проявить себя.

Я уговорил их остаться. Пообещал практически применить административный ресурс, чтобы парень заиграл в .

– Что это значит?

– Я разговаривал с . Убеждал, что это наше будущее, что игрока надо обучать, развивать, помогать становиться хорошим профессиональным хоккеистом.

Парень заиграл в первом звене. Он был не задрафтован. Он проявил себя в первой половине чемпионата, вышел на драфт, его задрафтовали. А потом в конце года такая история.

Я свое обещание выполнил. Профессиональный рынок очень узкий. Здесь важна репутация. Я выполнил все, что обещал агенту и хоккеисту.

Он даже не позвонил мне и не сказал, что они договорились подписать контракт с клубом. Поэтому для меня больше этого агента больше не существует, – заявил Крылов в эфире телеканала .

Агентом Чинахова является .

Кажется, Чинахов слишком рано сорвался в НХЛ. В «Авангарде» и молодежной сборной он так и не выдал топ-уровень