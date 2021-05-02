Глава «Авангарда» об уходе Чинахова в НХЛ: «Его агента для меня больше не существует»

Теги Авангард Коламбус Боб Хартли Шуми Бабаев НХЛ Sports.ru КХЛ Матч ТВ Александр Крылов Егор Чинахов Хоккей

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал решение 20-летнего Егора Чинахова подписать контракт с «Коламбусом».

– Для нас это стало неожиданным. Егор – молодой парень, который еще не состоялся как человек, способный принимать серьезные решения. Здесь надо говорить про его агента.

В начале сезона они были у меня. Мы долго разговаривали, был очень конструктивный разговор. У агента было справедливое мнение, что парень молодой и талантливый, ему надо играть, вы его либо отпустите, либо дайте проявить себя.

Я уговорил их остаться. Пообещал практически применить административный ресурс, чтобы парень заиграл в «Авангарде».

– Что это значит?

– Я разговаривал с Бобом Хартли. Убеждал, что это наше будущее, что игрока надо обучать, развивать, помогать становиться хорошим профессиональным хоккеистом.

Парень заиграл в первом звене. Он был не задрафтован. Он проявил себя в первой половине чемпионата, вышел на драфт, его задрафтовали. А потом в конце года такая история.

Я свое обещание выполнил. Профессиональный рынок очень узкий. Здесь важна репутация. Я выполнил все, что обещал агенту и хоккеисту.

Он даже не позвонил мне и не сказал, что они договорились подписать контракт с клубом. Поэтому для меня больше этого агента больше не существует, – заявил Крылов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Агентом Чинахова является Шуми Бабаев.

Кажется, Чинахов слишком рано сорвался в НХЛ. В «Авангарде» и молодежной сборной он так и не выдал топ-уровень

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