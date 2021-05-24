Крылов о ЧМ-2021: «Гнетущее впечатление. В Латвии снимали флаги, а надо было привлекать зрителей»

Председатель совета директоров дал комментарий относительно завершившегося ЧМ-2021.

– Скажу честно, ни один матч целиком не удалось посмотреть. Весь чемпионат смотрел отрывками. Какое-то гнетущее впечатление про чемпионат. Не про нашу сборную, а вообще.

Как все началось с Беларуси... Я не очень понял, зачем Латвии нужен был чемпионат. Они снимали флаги, а надо было привлекать зрителей. Не пускаете иностранцев, но хотя бы своих пускайте. Хоккей без зрителей – это гнетущее впечатление.

Как это бывает, быстро привыкаешь к хорошему. Наши площадки – 26 и 28 метров, а потом вот этот аэродром, особенно при игре «3 на 3». Я бы это назвал даже странным видом спортом.

Надо ИИХФ подумать, как сделать чемпионат смотрибельным. Как команда, которая проиграла три игры, становится чемпионом? Значит, до этого был не хоккей, просто так? Зрелищности не было, поэтому особого интереса смотреть не было.

– Вы с не контактировали?

– Мы несколько раз созванивались, я спрашивал про атмосферу. Мои комментарии в том числе оттуда. Ему тоже не понравилась атмосфера, – сказал Крылов в эфире телеканала .