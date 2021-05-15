Финляндия вышла в финал ЧМ с 2 игроками НХЛ в составе. Из КХЛ – 10 хоккеистов

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Сборная Финляндии вышла в финал чемпионата мира-2021.

В полуфинальном матче финская команда под руководством тренера Юкки Ялонена переиграла сборную Германии (2:1).

В финале турнира встретятся Канада и Финляндия.

Выступать за сборную Финляндии на ЧМ были приглашены только два хоккеиста из НХЛ – это защитник «Лос-Анджелеса» Олли Мяяття, а также форвард «Баффало» Артту Руотсалайнен, который половину сезона провел в чемпионате Финляндии.

Из КХЛ за Финляндию играли 10 хоккеистов. Это вратари Юхо Олкинуора и Харри Сятери, защитники Оливер Каски, Атте Охтамаа и Вилле Покка, а также нападающие Марко Анттила, Йере Карьялайнен, Саку Мяэналанен, Ииро Пакаринен и Микаэль Руохомаа.

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