Финляндия вышла в финал ЧМ с 2 игроками НХЛ в составе. Из КХЛ – 10 хоккеистов

вышла в финал .

В полуфинальном матче финская команда под руководством тренера переиграла сборную Германии (2:1).

В финале турнира встретятся Канада и Финляндия.

Выступать за сборную Финляндии на ЧМ были приглашены только два хоккеиста из НХЛ – это защитник «Лос-Анджелеса» , а также форвард Артту Руотсалайнен, который половину сезона провел в чемпионате Финляндии.

Из за Финляндию играли 10 хоккеистов. Это вратари и , защитники , и , а также нападающие , Йере Карьялайнен, Саку Мяэналанен, и Микаэль Руохомаа.