Сушинский о сборной России на ЧМ: «Не уверен, был ли там тренер вообще. Нельзя брать 7 человек из СКА, не попавшего в финал Кубка Гагарина»

Теги СКА Сборная России по хоккею Максим Сушинский Валерий Брагин КХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Хоккей

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский поделился мнением о вылете национальной команды с ЧМ-2021 в Риге после поражения от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале. 

– Вам понятны причины поражения?

– Причина поражения не в ребятах. Понятно, что мы должны были забрасывать больше. Но как забрасывать, если нет системы? Мы играли в бей-беги, а не в хоккей. Системы никакой не было, организации тоже. «Пятерки» может и сыграны, но они неправильно были составлены. Дело точно не в игроках. 

– Это ошибка тренерской системы? Или системы в руководстве? Ведь за последние 4 года сменилось 4 тренера. Знарка убрали после выигранной Олимпиады. Кудашов даже до чемпионата мира не доработал.

– Я думаю, что дело не только в тренерах. Не знаю, как ведется отбор, но нельзя брать 7 человек из СКА, который даже не попал в финал Кубка Гагарина. 

Из двух команд, которые играли в финале, в сборную вызваны всего 6 человек. Как такое возможно? Это неправильно. Плюс людей, которые приехали из НХЛ в сборную, надо было ставить почаще в состав. Искать им правильных партнеров. Я не знаю, кто так состав выбирает.

– Хотелось бы верить, что тренер.

– Я не уверен в этом (смеется). Я не уверен, был ли там тренер вообще, – сказал Сушинский. 

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Кто виноват в поражении от Канады?
100651 голос
Роман Ротенберг
43%
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Валерий Брагин
42%
Валерий Брагин
Иван Морозов
2%
Иван Морозов
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13%
Сборная России по хоккею

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