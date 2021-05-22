Сборная Беларуси вернется домой с ЧМ-2021 на автобусе из-за введенного в Латвии запрета на авиасообщение со страной

по хоккею, завершившая выступление на ЧМ-2021 в Риге, вернется домой на автобусе, а не на самолете.

Причина – введенный в Латвии запрет на авиасообщение с Беларусью.



«Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе», – сказал глава оргкомитета турнира Эдгарс Бунцис. Он уточнил, что в Ригу сборная Беларуси прилетела на самолете.

По его словам, оргкомитет до последнего момента надеялся, что ему удастся организовать вылет в Минск для белорусской сборной.

Для этого была необходима официальная просьба со стороны белорусских властей, однако те с таким запросом не обратились.

25 мая правительство Латвии ввело ограничения на авиасообщение с Беларусью.

Выдача разрешений на использование воздушного пространства и аэропортов Латвии белорусскими авиаперевозчиками ограничивается, как и право латвийских самолетов входить в воздушное пространство соседней страны и использовать ее аэропорты.

Среднее время в пути на автобусе из Риги в Минск составляет около 9 часов.