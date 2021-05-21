Из 13 игроков НХЛ со средней зарплатой 10+ млн долларов во 2-м раунде плей-офф сыграет 1 – Прайс

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Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс – игрок с самой высокой средней зарплатой в НХЛ, который будет продолжать выступления в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. 

При этом из 13 хоккеистов со средней зарплатой по контракту (кэпхит) 10 миллионов долларов и выше 7 вообще не попали в плей-офф, а еще 5 вылетели в первом раунде. 

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 12,5 млн, клуб вылетел в 1-м раунде.

2. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 11,642 млн, клуб не попал в плей-офф.

3. Остон Мэттьюс («Торонто») – 11,64 млн, вылетел в 1-м раунде.

4. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») – 11,5 млн, не попал в плей-офф.

5. Джон Таварес («Торонто») – 11 млн, вылетел в 1-м раунде. 

6. Дрю Даути («Лос-Анджелес») – 11 млн, не попал в плей-офф.

7. Митч Марнер («Торонто») – 10,903 млн, вылетел в 1-м раунде. 

8. Джонатан Тэйвс («Чикаго») – 10,5 млн, не попал в плей-офф, пропустил сезон.

9. Патрик Кэйн («Чикаго») – 10,5 млн, не попал в плей-офф.

10. Кэри Прайс («Монреаль») – 10,5 млн, клуб вышел во 2-й раунд. 

11. Анже Копитар («Лос-Анджелес») – 10 млн, не попал в плей-офф. 

12. Сергей Бобровский («Флорида») – 10 млн, вылетел в 1-м раунде.

13. Джек Айкел («Баффало») – 10 млн, не попал в плей-офф. 

 

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