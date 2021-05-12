Ткачев подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом» на 832 тысячи долларов

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«Лос-Анджелес» официально объявил о подписании контракта с нападающим Владимиром Ткачевым.

25-летний хоккеист заключил с клубом однолетний договор. Кэпхит – 832,5 тысячи долларов.

В середине мая Ткачев расторг контракт со СКА по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне Ткачев занял первое место в списке бомбардиров команды, набрав 38 (11+27) очков в 45 матчах. В плей-офф нападающий записал на свой счет 8 (1+7) баллов в 11 играх.

Всего в КХЛ нападающий провел 305 матчей и набрал 215 (70+145) очков.

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