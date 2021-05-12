Ткачев подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом» на 832 тысячи долларов

официально объявил о подписании контракта с нападающим .

25-летний хоккеист заключил с клубом однолетний договор. Кэпхит – 832,5 тысячи долларов.

В середине мая Ткачев расторг контракт со по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне Ткачев занял первое место в списке бомбардиров команды, набрав 38 (11+27) очков в 45 матчах. В плей-офф нападающий записал на свой счет 8 (1+7) баллов в 11 играх.

Всего в нападающий провел 305 матчей и набрал 215 (70+145) очков.