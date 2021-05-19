«Эдмонтон» проиграл 7 матчей плей-офф из 8 за 2 сезона. Макдэвид и Драйзайтль в обоих были в топ-2 бомбардиров регулярки

«Эдмонтон» вылетел из плей-офф , уступив в первом раунде плей-офф со счетом 0-4.

За последние 2 сезона «Ойлерс» проиграли 7 кубковых матчей из 8. В прошлом году клуб из Альберты уступил «Чикаго» (1-3) в квалификации.

В обоих этих сезонах лидеры – и - занимали первое и второе места в гонке бомбардиров регулярного чемпионата.

В сезоне-2019/20 «Арт Росс Трофи» выиграл Драйзайтль, набравший 110 очков в 71 матче, а Макдэвид занял 2-е место с 97 баллами в 64 играх.

В сезоне-2020/21 первенствовал канадец – 105 очков в 56 играх, немец финишировал вторым (84 в 56).

В 4 матчах серии с «Джетс» Макдэвид набрал 4 (1+3) очка при полезности «-2», Драйзайтль – 5 (2+3) при полезности «-2».