Сборная России внесла Воронкова, Дронова, Галимова, Морозова и Тимкина в заявку на ЧМ. В ней 22 игрока, Толчинский пока не заявлен

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На сайте ИИХФ обновился состав сборной России для участия в чемпионате мира-2021.

К 17 хоккеистам, попавшим в заявку вчера, добавились еще 5 игроков. Теперь в ней 22 хоккеиста. 

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва).

Защитники: Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Григорий Дронов («Металлург» Мг).

Нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой, Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Иван Морозов (все – СКА), Михаил Григоренко («Коламбус»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

Самый ценный игрок плей-офф Кубка Гагарина Сергей Толчинский («Авангард») – пока вне заявки на турнир. 

Ранее сообщалось, что ее размер увеличен до 28 игроков. Ожидается, что 2 места останутся для хоккеистов, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли. 

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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