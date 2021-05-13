Сборная России внесла Воронкова, Дронова, Галимова, Морозова и Тимкина в заявку на ЧМ. В ней 22 игрока, Толчинский пока не заявлен

На сайте ИИХФ обновился состав сборной России для участия в чемпионате мира-2021.

К 17 хоккеистам, попавшим в заявку вчера, добавились еще 5 игроков. Теперь в ней 22 хоккеиста.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва).

Защитники: Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), ( Мг).

Нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой, Евгений Тимкин, , Иван Морозов (все – СКА), Михаил Григоренко («Коламбус»), Дмитрий Воронков ( ).

Самый ценный игрок плей-офф Кубка Гагарина Сергей Толчинский («Авангард») – пока вне заявки на турнир.

Ранее сообщалось, что ее размер увеличен до 28 игроков. Ожидается, что 2 места останутся для хоккеистов, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли.

мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.