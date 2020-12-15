Ротенберг о матче с Финляндией: «Как Путин заметил в свое время: «Чтобы не сетовать на судейство, нужно выигрывать с явным преимуществом»

Первый вице-президент , глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал поражение юниорской команды страны U18 в матче ЮЧМ-2021 с Финляндией (3:4 Б).

По ходу игры россияне выигрывали со счетом 3:1.

«Еще за три минуты до конца все складывалось по плану, все выполняли установку тренерского штаба, команда вела 3:1, а дальше произошла потеря концентрации. Это связано с тем, что за два дня команда провела два очень серьезных матча: не хватило эмоций, где-то свежести в концовке. А так игра была полностью сборной России, это урок для всех в преддверии следующих матчей против Германии, против Чехии, и особенно перед плей-офф.

Из хорошего могу выделить тот факт, что не пропустили в меньшинстве – сыграли здорово, самоотверженно, ловили шайбы на себя.

Травма Оливера Капанена? Хотелось бы пожелать здоровья от всей нашей сборной финскому игроку, который получил серьезную травму. Желаю, чтобы он выздоровел, и чтобы у него все было хорошо, потому что это очень серьезно. Это тоже повлияло на ход игры, так что – здоровья Оливеру Капанену.

В овертайме сборная России дважды играла в меньшинстве? Очень важно понимать, что, как правильно сказал главный тренер команды Альберт Викторович Лещев, мы занимаемся своим делом, они [арбитры] – своим. Воспринимаем эту ситуацию по факту.

Как очень правильно в свое время заметил президент России Владимир Владимирович Путин: «Чтобы не сетовать на судейство, нужно выигрывать с явным преимуществом», – сказал Ротенберг.