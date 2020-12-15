Юниорский ЧМ-2021. Россия сыграет с США. Видеотрансляция начнется в 4:00

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Сегодня стартует юниорский чемпионат мира-2021 (U-18). Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно.

В первом матче сборная России встретится с командой США. На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча, начало – в 4:00 по московскому времени.

Юниорский чемпионат мира-2021

Групповой этап

Группа А

Беларусь U18 – Швеция U18 1:3 (2 период)
Дата проведения
27 апреля, 00.00, «Children's Health StarCenter»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Росен (Ольссон, Хевелид)
0:2 – 21 Люселль ()
1:2 – 28 Климович (Сидоров, Кузьмин)

 

Латвия U18 – Швейцария U18
Дата проведения
27 апреля, 04.00, «Children's Health StarCenter»
Онлайн матча Видео

Группа B

Чехия U18 – Германия U18 2:0 (2 период)
Дата проведения
27 апреля, 00.00, «Comerica Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 21 Паер (Кос, Брабенец)

 

Россия U-18 – США U18
Дата проведения
27 апреля, 04.00, «Comerica Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Сборная России начинает юниорский ЧМ-2021. Очень яркая атака, два суперталанта и 14 лет без золота

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