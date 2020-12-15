Юниорский ЧМ-2021. Россия сыграет с США. Видеотрансляция начнется в 4:00

Сегодня стартует (U-18). Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно.

В первом матче сборная России встретится с командой США. На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча, начало – в 4:00 по московскому времени.

Юниорский чемпионат мира-2021

Групповой этап

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Сборная России начинает юниорский ЧМ-2021. Очень яркая атака, два суперталанта и 14 лет без золота