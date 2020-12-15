Юниорский ЧМ-2021. Россия сыграет с США. Видеотрансляция начнется в 4:00

Сегодня стартует юниорский чемпионат мира-2021 (U-18). Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно.
В первом матче сборная России встретится с командой США. На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча, начало – в 4:00 по московскому времени.
Юниорский чемпионат мира-2021
Групповой этап
Группа А
- Дата проведения
- 27 апреля, 00.00, «Children's Health StarCenter»
- Дата проведения
- 27 апреля, 04.00, «Children's Health StarCenter»
Группа B
- Дата проведения
- 27 апреля, 00.00, «Comerica Center»
- Дата проведения
- 27 апреля, 04.00, «Comerica Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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