Просветов – 11-й вратарь из России, сыгравший в сезоне НХЛ. Это новый рекорд

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов дебютировал в чемпионате НХЛ в матче с «Колорадо» (3:9).

Он стал уже 11-м вратарем из России, выходившим на лед в этом сезоне.

Таким образом, рекордный показатель текущего сезона по количеству российских вратарей в лиге был вновь обновлен.

Хотя бы один матч в НХЛ в этом сезоне провели также и (оба – «Айлендерс»), Александр Георгиев и (оба – «Рейнджерс»), («Тампа»), («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Илья Самсонов («Вашингтон»), Алексей Мельничук («Сан-Хосе») и Артем Загидулин («Калгари»).

Просветов стал 47-м игроком из России, сыгравшим в этом сезоне.

Не менее одного матча также провели 12 защитников и 24 форварда.

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