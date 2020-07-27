Просветов – 11-й вратарь из России, сыгравший в сезоне НХЛ. Это новый рекорд

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов дебютировал в чемпионате НХЛ в матче с «Колорадо» (3:9).
Он стал уже 11-м вратарем из России, выходившим на лед в этом сезоне.
Таким образом, рекордный показатель текущего сезона по количеству российских вратарей в лиге был вновь обновлен.
Хотя бы один матч в НХЛ в этом сезоне провели также Семен Варламов и Илья Сорокин (оба – «Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба – «Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Илья Самсонов («Вашингтон»), Алексей Мельничук («Сан-Хосе») и Артем Загидулин («Калгари»).
Просветов стал 47-м игроком из России, сыгравшим в этом сезоне.
Не менее одного матча также провели 12 защитников и 24 форварда.
Дебют Просветова в НХЛ: 5 пропущенных голов после 28 бросков от «Колорадо»
Почему русские вратари захватили мир? Большое исследование Sports.ru