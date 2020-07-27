Просветов – 11-й вратарь из России, сыгравший в сезоне НХЛ. Это новый рекорд

Теги Аризона Антон Худобин Семен Варламов Сергей Бобровский НХЛ рекорды Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Илья Самсонов Александр Георгиев Артем Загидулин Алексей Мельничук Иван Просветов Хоккей

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов дебютировал в чемпионате НХЛ в матче с «Колорадо» (3:9).

Он стал уже 11-м вратарем из России, выходившим на лед в этом сезоне. 

Таким образом, рекордный показатель текущего сезона по количеству российских вратарей в лиге был вновь обновлен. 

Хотя бы один матч в НХЛ в этом сезоне провели также Семен Варламов и Илья Сорокин (оба – «Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба – «Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Илья Самсонов («Вашингтон»), Алексей Мельничук («Сан-Хосе») и Артем Загидулин («Калгари»).

Просветов стал 47-м игроком из России, сыгравшим в этом сезоне.

Не менее одного матча также провели 12 защитников и 24 форварда.

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