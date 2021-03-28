Юрий Новиков: «Василевский – это Лев Яшин от хоккея»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил выступление голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

– До рекорда всех времен в НХЛ по количеству побед подряд Василевскому не хватило лишь трех матчей, при этом во всех голосованиях на лучшего голкипера сезона Андрей является единогласным лидером. Каковы шансы нашего голкипера в этом сезоне взять вторую «Везину» в карьере?

– Первое, что хочется сказать, что русская вратарская школа переигрывает североамериканскую, для меня это однозначно. Как ни странно, это преимущество рождается благодаря большим площадкам, на которых наши вратари готовятся с самого детства. Потому что на больших площадках идет немного другой хоккей, который расширяет фокус.

На канадских площадках хоккей проще с самого детства – зашел, бросил. А нашим вратарям надо держать в голове 2-3 варианта развития событий. И если ты поднимаешь уровень своего игрового интеллекта, то ты развиваешься. Поэтому я убежден, что у наших вратарей очень хорошие перспективы. Понимание игры наших вратарей, их техническое оснащение намного выше, чем у североамериканцев.

Василевский – это Лев Яшин от хоккея. Во-первых, у него есть шикарные физические данные. Сегодня они у голкиперов выходят на первый план, особенно в НХЛ, где много бросков. Во-вторых, техника: практически без изъянов и недостатков. Ну и плюс ко всему его желание играть и прогрессировать. Я не вижу у него конкурентов, – сказал Новиков.