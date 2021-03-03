Знарок – прессе: «Вы должны прославлять советский и российский хоккей. Олимпиада не то, это не то. Понимаете?»

Главный тренер ответил на вопрос о давлении после вылета команды от ЦСКА (0-4 в серии) в первом раунде .

«На меня всегда оказывают давление, на протяжении всех этих сезонов, поэтому я к нему привык.

Жизнь такая тренерская. По-другому, наверное, тут и не сказать. Всегда будет виноват тренер.

Вы же всегда пишете. Даже когда мы выигрываем, все равно что-то не так. Олимпиада не то, это не то, и это не то. Понимаете?

Вы должны прославлять советский и российский хоккей, а мы, наоборот, в прессе...» – заявил Знарок.

Знарок проиграл серию плей-офф со счетом 0-4 впервые в истории КХЛ