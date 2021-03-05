Лебрюн о «Колдер Трофи»: «Капризов 5 лет отыграл в КХЛ, он точно новичок? Не нужно ли пересмотреть критерии?»

Эксперт TSN Пьер Лебрюн поделился мнением об игре форварда «Миннесоты» и его шансах на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона НХЛ.

«Обожаю смотреть за игрой Капризова. Он особенный. Рад за болельщиков «Миннесоты». Но когда дело доходит до «Колдера», не нужно ли нам пересмотреть критерии?

Он 5 лет отыграл в КХЛ. Он опытный 23-летний парень. Он точно новичок? Да, согласно критериям «Колдера». Но возрастное ограничение уже существует.

Что касается победы Артемия Панарина, то я поднимаю этот вопрос [критериев] уже более 20 лет», – написал Лебрюн.

При этом Лебрюну указали, что, несмотря на это, в 2016 году он сам включил 24-летнего на тот момент Панарина в топ-3 лучших новичков сезона.

«Народ, если Капризов будет лучшим новичком в этом году, я, конечно, за него проголосую. Мой вопрос касался того, что будет после этого сезона.

Пока что, похоже, люди согласны с критериями «Колдера» (26 и моложе) в их нынешнем виде», – добавил он после дискуссии в комментариях.

Напомним, что на «Колдер» претендуют игроки в возрасте не старше 26 лет на начало сезона. Ценз был введен после того, как в 1990 году приз выиграл 31-летний .

Капризов – 1-я звезда матча с «Аризоной»: 2 голевые передачи, «+1» и 3 броска за 18:59