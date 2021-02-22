У Овечкина 1 гол в 8 последних матчах

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в матче чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2).

Россиянин нанес два броска по воротам и закончил игру с показателем полезности «+1». Он провел на льду 18 минут и 11 секунд (2:29 в большинстве).

Овечкин не забивает на протяжении трех матчей подряд. В последних восьми играх на его счету всего один гол: 21 февраля форвард отличился в игре с «Нью-Джерси» (4:3).

Всего в этом сезоне 35-летний хоккеист забил 6 голов в 16 матчах. В общей сложности он набрал 16 (6+10) баллов при полезности «-5». Статистику Овечкина можно посмотреть здесь.

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