У Овечкина 1 гол в 8 последних матчах

Нападающий не набрал очков в матче чемпионата против «Нью-Джерси» (5:2).

Россиянин нанес два броска по воротам и закончил игру с показателем полезности «+1». Он провел на льду 18 минут и 11 секунд (2:29 в большинстве).

Овечкин не забивает на протяжении трех матчей подряд. В последних восьми играх на его счету всего один гол: 21 февраля форвард отличился в игре с «Нью-Джерси» (4:3).

Всего в этом сезоне 35-летний хоккеист забил 6 голов в 16 матчах. В общей сложности он набрал 16 (6+10) баллов при полезности «-5». Статистику Овечкина можно посмотреть здесь.