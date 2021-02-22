Даниил Марков: «Овечкин – уникальный бомбардир. Вряд ли кто-то подойдет к рекорду Гретцки так близко»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Даниил Марков Уэйн Гретцки НХЛ Р-Спорт Хоккей

Бывший защитник сборной России, чемпион мира Даниил Марков высоко отозвался о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине и оценил его шансы обогнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

«Я очень рад за него. Он уникальный бомбардир.

Побить рекорд Уэйна Гретцки ему будет очень сложно, но я уверен, что вряд ли кто-то из хоккеистов сможет подойти к достижению великого канадца на такое близкое расстояние. А уж из русских-то точно никто и никогда», – сказал Марков.

У Овечкина 712 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он идет на 7-м месте в списке лучших снайперов лиги в истории. У Гретцки 894 шайбы.

Овечкин наконец-то забил – и гол стал победным благодаря Никите Гусеву

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