Даниил Марков: «Овечкин – уникальный бомбардир. Вряд ли кто-то подойдет к рекорду Гретцки так близко»

Бывший защитник сборной России, чемпион мира Даниил Марков высоко отозвался о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине и оценил его шансы обогнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.
«Я очень рад за него. Он уникальный бомбардир.
Побить рекорд Уэйна Гретцки ему будет очень сложно, но я уверен, что вряд ли кто-то из хоккеистов сможет подойти к достижению великого канадца на такое близкое расстояние. А уж из русских-то точно никто и никогда», – сказал Марков.
У Овечкина 712 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он идет на 7-м месте в списке лучших снайперов лиги в истории. У Гретцки 894 шайбы.
Овечкин наконец-то забил – и гол стал победным благодаря Никите Гусеву