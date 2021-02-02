Канделаки о ЧМ-2021: «Без флага и гимна России, без зрителей. Так скоро и лед заливать перестанут. Или киберспорт смотреть будем»

Генеральный продюсер прокомментировала информацию о том, что ЧМ-2021 пройдет без зрителей.

«Чемпионат мира по хоккею-2021 в Риге: а) без зрителей; б) без нашего флага и гимна.

Так скоро и лед заливать перестанут. Или в киберспортивном варианте будем смотреть, вроде NHL от Electronic Arts.

И когда мы выиграем такой вот турнир, будет сказано, что победа эта – дело русских хакеров», – написала Канделаки.

Изначально ЧМ-2021 должен был проходить в Минске и Риге, однако ИИХФ приняла решение перенести матчи из Беларуси.

Ранее организация определила Латвию единственным местом проведения турнира

Премьер-министр Латвии: «ЧМ пройдет без зрителей. Львиную долю финансовых обязательств покроет ИИХФ»