Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Овечкин – 8-й, Роман Ротенберг – 20-й (The Hockey News)

The Hockey News опубликовал рейтинг топ-100 самых влиятельных людей в хоккее.
Первое место занял комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. Восьмая позиция – у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
На 20-м месте расположился первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Список выглядит следующим образом:
1. Гэри Беттмэн (комиссионер НХЛ)
2. Билл Дэйли (заместитель комиссара НХЛ)
3. Джереми Джейкобс (владелец «Бостона»)
4. Коннор Макдэвид (хоккеист «Эдмонтона»)
5. Крэйг Липолд (владелец «Миннесоты»)
6. Доналд Фер (Исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ)
7. Тед Леонсис (владелец «Вашингтона»)
8. Александр Овечкин (хоккеист «Вашингтона»)
9. Стив Майер (вице-президент НХЛ)
10. Мюррей Эдвардс (владелец «Калгари»)
11. Сидни Кросби (хоккеист «Питтсбурга»)
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15. Мэтт Дамба (хоккеист «Миннесоты»)
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17. Рене Фазель (президент ИИХФ)
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20. Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР)
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31. Марио Лемье (владелец «Питтсбурга»)
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69. Дэн Мильштейн (агент)
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83. Уэйн Гретцки (лучший снайпер в истории НХЛ)