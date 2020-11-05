На новой маске Прайса изображен биомеханический череп киборга. В мозг передаются данные об игре легенд «Монреаля»

Теги Монреаль НХЛ Патрик Руа Кэри Прайс Морис Ришар Жак Плант Кен Драйден арт стиль Хоккей

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс представил дизайн своей новой вратарской маски. 

На ней изображен биомеханический череп киборга. Показано, что прямо в его мозг передается информация об игре легендарных голкиперов «Монреаля» прошлых лет – Патрика Руа, Кена Драйдена и Жака Планта. 

Их навыки передаются через плату Canadiens Goal Tender Power System (вратарская энергосистема «Канадиенс») на правой стороне, которая включает в себя световой индикатор Vezina Power (энергия Везина).

Провода от этой платы подключаются к объективу камеры на правой стороне маски, на которой изображен лучший снайпер в истории «Канадиенс» Морис Ришар.

Также на маске изображен датчик PSI (индикатор процента сэйвов), показание которого превышает 90%. 

Автором дизайна стал канадский художник Джордон Буржо. На работу над маской он потратил 250 часов. 

Фото: официальный сайт НХЛ

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