На новой маске Прайса изображен биомеханический череп киборга. В мозг передаются данные об игре легенд «Монреаля»

Вратарь представил дизайн своей новой вратарской маски.

На ней изображен биомеханический череп киборга. Показано, что прямо в его мозг передается информация об игре легендарных голкиперов «Монреаля» прошлых лет – , Кена Драйдена и Жака Планта.

Их навыки передаются через плату Canadiens Goal Tender Power System (вратарская энергосистема «Канадиенс») на правой стороне, которая включает в себя световой индикатор Vezina Power (энергия Везина).

Провода от этой платы подключаются к объективу камеры на правой стороне маски, на которой изображен лучший снайпер в истории «Канадиенс» .

Также на маске изображен датчик PSI (индикатор процента сэйвов), показание которого превышает 90%.

Автором дизайна стал канадский художник Джордон Буржо. На работу над маской он потратил 250 часов.

Фото: официальный сайт