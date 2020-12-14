Депутат Лебедев о критике молодежки: «На диване после семидневного пьянства легко рассуждать, как надо играть»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о критике в адрес сборной России после поражения от Финляндии (1:4) в матче за третье место на МЧМ-2021.

«Мы остались без медалей, но не надо создавать из этого какую-то истерику и раздувать из мухи слона, как это пытаются сделать многие СМИ и люди в социальных сетях.

Я, конечно, понимаю, сидя дома на диване у телевизора после семидневного пьянства, легко рассуждать о том, как мы должны играть в хоккей и выигрывать. Но если хоть некоторые из них брали бы клюшку в руки и шли играть в хоккей, они бы поняли, насколько это сложно. Сидя на диване с бутылкой пива, можно кого угодно обвинять.

Я не считаю, что произошло что-то сверхъестественное, не хочу обвинять никого, а особенно игроков и тренера Ларионова. Да, не выиграли, но бились и дошли до полуфинала. Очень сомневаюсь, что канадская пресса и болельщики разорвали их сборную за поражение в финале. Наши же фанаты поле победы над США вешали золотые медали, а после поражения от канадцев готовы были ребят расстрелять. Наши хоккеисты молодцы, ждем от нашей сборной более успешного результата в следующем году», – сказал Лебедев.