Депутат Лебедев об МЧМ: «Ждал заголовков, что Россия единственная обыграла чемпионов. Не надо обливать грязью! Ребята что, родину предали?»

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о реакции на выступление молодежной сборной России на МЧМ-2021, на котором она заняла 4-е место. 

«Что касается результата, то нет никакого кризиса. Я ждал от журналистов заголовков, что Россия – единственная сборная, обыгравшая чемпионов чемпионата. Да, обидно было проиграть эти два матча, но ничего страшного не произошло. Но не надо создавать истерику и обливать грязью! Наши ребята что, родину предали, что их так оскорбляют!?

После их победы над США ребятам золотые медали повесили, а после проигрыша Канаде – смешали с говном, извините меня за непарламентское выражение.

Ребята были раздавлены после матча с Канадой морально, я был уверен, что игра с финнами не сложится. Хотя до третьего периода игра была более-менее равной, а дальше, может, подсели физически, может, морально. Факторов много, но какая разница? Да, четвертое место обидное, СССР приучил, что мы как минимум играем в финале (плей-офф на МЧМ введен с 1996 года – прим. Sports.ru).

Но вспомните, играла ли тогда сборная Германии? А сейчас они играют в финале Олимпиады, а молодежка еле справляется в четвертьфинале. Хоккей развивается, а мы чуть-чуть не успеваем. Но ничего страшного, Профессор [Игорь Ларионов] разберется», – сказал Лебедев.

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