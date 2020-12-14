Ларионов о возможной отставке после 0:5: «Не хочу менять наш стиль. Легче всего зажать ребят в тиски и играть от обороны»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о стиле команды после поражения от сборной Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.

– Не считаете ли вы, что ваша тактика не подходит именно для этой команды? После такого позорного результата главный тренер должен уйти в отставку?

– Результат бывает разный. Здесь не может быть оправданий. Делать анализ, был ли мой подход правильным...

Да, ребята проиграли. Это не то, что мы ожидали. Думаю, что у этих ребят большое будущее. Им нужно пройти через такие поражения, чтобы стать сильнее.

Легче всего зажать ребят в тиски, играть от обороны и надеяться на выдающуюся игру вратаря. Я не хочу ничего менять в нашем стиле. Это наш хоккей, наш подход, – сказал Ларионов.

Эти 0:5 – страшный удар по идеям Ларионова. Канадцы разбили сборную России на всех уровнях