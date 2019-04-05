Владислав Третьяк: «Брежнев меня расцеловал – до сих пор не моюсь. Он любил целоваться взасос»

Президент ФХР, бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о встрече с Леонидом Брежневым.

«Брежнев вообще любил хоккей, приезжал на все чемпионаты. Мы играли с финнами в 1981 году. А [до этого] мы ему купили подарки на Кубке Канады, а как отдать не знали. И вот его день рождения, мы играем с финнами, первый период проигрываем 1:2, вдруг прибегает министр спорта: «Так, Третьяк, Макаров, побежим :Брежневу и Черненко вручать подарки!»

Финны не поняли, почему перерыв 45 минут. Мы сказали, что лед не готов, что-то испортилось. А на самом деле мы бегали к нему в ложу. Мне надо было снимать щитки эти все.

Я к нему подбежал, а Брежнев меня расцеловал – до сих пор не моюсь. Он любил целоваться взасос. Говорит: «А что это вы финнам проигрываете?» Я отвечаю: «Леонид Ильич, мы сейчас выиграем. Мы финнам никогда не проигрываем». Дальше говорит: «Что это у вас, на каком языке фамилии написаны? Не разберу». Министр спорта подбегает: «Вы знаете, у нас Евротур, у нас чехи, финны, шведы, все должно быть на английском». Брежнев: «А, ну ладно, играйте».

Но за ночь нам всем переделали, [написали] на русском языке, чтобы Леонид Ильич видел, кто на площадке, какие фамилии», – сказал Третьяк.