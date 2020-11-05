КХЛ. «Ак Барс» разгромил московское «Динамо», СКА выиграл у «Северстали», «Автомобилист» победил «Салават»

В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» на выезде уступил «Автомобилисту» (2:3), «Ак Барс» крупно обыграл московское «Динамо», а СКА победил дома «Северсталь» (2:0).
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 декабря, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- 0:1 – 11 Пьянов (Файзуллин)
- 1:1 – 14 Пуустинен (Йокипакка, Руохамаа)
- 2:1 – 44 Ушенин (Ли, Ушенин)
- 2:2 – 53 Т. Зогорна (Полунин)
- Дата проведения
- 24 декабря, 17.00, «Арена-Металлург»
- 1:0 – 24 Бек (Прохоркин, Нестрашил)
- 1:1 – 26 Мерфи (Воронин, Горбунов)
- 2:1 – 31 Бек (Яковлев, Мозякин)
- 2:2 – 50 Фальковский (Мерфи, Горбунов)
- 3:2 – 56 Кошелев (Пашнин, Неколенко)
- Дата проведения
- 24 декабря, 17.00, «КСК Уралец»
- 0:1 – 9 Гранлунд (Хартикайнен, Маннинен)
- 1:1 – 15 Белоусов (Геноуэй, Дацюк)
- 1:2 – 39 Гранлунд (Маннинен, Ларсен)
- 2:2 – 52 Бочаров (Белоусов)
- 3:2 – 56 Куликов (Трямкин, Бочаров)
- Дата проведения
- 24 декабря, 19.30, «Нефтехим-Арена»
- 0:1 – 4 Оберг ()
- 1:1 – 12 Воробьев ()
- 1:2 – 32 Оберг (Бывальцев)
- 1:3 – 50 Косов (Авцин)
- 2:3 – 59 Юханссон (Макмиллан, Энлунд)
- Дата проведения
- 24 декабря, 19.30, «ВТБ-Арена»
- 1:0 – 6 Круглов (Рашевский, Зайцев)
- 1:1 – 7 Воронков ()
- 2:1 – 8 Кагарлицкий (Яшкин, Сергеев)
- 2:2 – 11 Глухов (Дыняк, Любимов)
- 2:3 – 22 Фисенко (Кормье, Петров)
- 2:4 – 26 Доус (Да Коста, Кормье)
- 2:5 – 28 Да Коста (Доус, Викстранд)
- 2:6 – 33 Да Коста (Журавлев, Доус)
- 2:7 – 51 Дыняк (Зарипов, Глухов)
- Дата проведения
- 24 декабря, 19.30, «Ледовый дворец»
- 1:0 – 43 Кемппаинен (Бенгтссон, Ткачев)
- 2:0 – 48 Кемппаинен (Ожиганов, Галимов)
- Вратари: Хелльберг 28/28 – Подъяпольский 28/30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.