КХЛ. «Ак Барс» разгромил московское «Динамо», СКА выиграл у «Северстали», «Автомобилист» победил «Салават»

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В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» на выезде уступил «Автомобилисту» (2:3), «Ак Барс» крупно обыграл московское «Динамо», а СКА победил дома «Северсталь» (2:0).

КХЛ

Регулярный чемпионат

Сибирь – Амур 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Дата проведения
24 декабря, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Пьянов (Файзуллин)
1:1 – 14 Пуустинен (Йокипакка, Руохамаа)
2:1 – 44 Ушенин (Ли, Ушенин)
2:2 – 53 Т. Зогорна (Полунин)
Вратари: Сятери 30/32 – Аликин 28/30.

 

Металлург Мг – Динамо Минск 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Дата проведения
24 декабря, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
1:0 – 24 Бек (Прохоркин, Нестрашил)
1:1 – 26 Мерфи (Воронин, Горбунов)
2:1 – 31 Бек (Яковлев, Мозякин)
2:2 – 50 Фальковский (Мерфи, Горбунов)
3:2 – 56 Кошелев (Пашнин, Неколенко)
Вратари: Олкинуора 19/21 – Фурх 30/33.

 

Автомобилист – Салават Юлаев 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Дата проведения
24 декабря, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Гранлунд (Хартикайнен, Маннинен)
1:1 – 15 Белоусов (Геноуэй, Дацюк)
1:2 – 39 Гранлунд (Маннинен, Ларсен)
2:2 – 52 Бочаров (Белоусов)
3:2 – 56 Куликов (Трямкин, Бочаров)
Вратари: Коварж 18/20 – Метсола 26/29.

 

Нефтехимик – Трактор 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Дата проведения
24 декабря, 19.30, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Оберг ()
1:1 – 12 Воробьев ()
1:2 – 32 Оберг (Бывальцев)
1:3 – 50 Косов (Авцин)
2:3 – 59 Юханссон (Макмиллан, Энлунд)
Вратари: Иванников 16/19 – Вилл 20/22.

 

Динамо Москва – Ак Барс 2:7 (2:2, 0:4, 0:1)
Дата проведения
24 декабря, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Круглов (Рашевский, Зайцев)
1:1 – 7 Воронков ()
2:1 – 8 Кагарлицкий (Яшкин, Сергеев)
2:2 – 11 Глухов (Дыняк, Любимов)
2:3 – 22 Фисенко (Кормье, Петров)
2:4 – 26 Доус (Да Коста, Кормье)
2:5 – 28 Да Коста (Доус, Викстранд)
2:6 – 33 Да Коста (Журавлев, Доус)
2:7 – 51 Дыняк (Зарипов, Глухов)
Вратари: Бочаров 9/11, Гарипов 14/19 – Билялов 40/42.

 

СКА – Северсталь 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Дата проведения
24 декабря, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 43 Кемппаинен (Бенгтссон, Ткачев)
2:0 – 48 Кемппаинен (Ожиганов, Галимов)
Вратари: Хелльберг 28/28 – Подъяпольский 28/30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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