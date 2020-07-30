«Сибирь» подписала братьев Ушениных до конца сезона

объявила о подписании контрактов с нападающими Вячеславом и Владиславом Ушениными.

Соглашения с игроками рассчитаны до конца текущего сезона .

Ранее «Амур» расторг контракты с братьями, которые пополнили состав клуба в 2015 году.

Вячеслав Ушенин провел 312 матчей в «Амуре» и набрал 133 (39+94) очка. В нынешнем сезоне он сыграл 29 матчей, набрал 7 (1+6) баллов при показателе полезности «-8».

Владислав Ушенин провел 314 матчей за клуб, отметился 65 передачами и 70 голами. В сезоне-2020/21 он сыграл 29 игр, забросил 2 шайбы при показателе полезности «-14».