Лямся о готовности уйти в отставку: «Есть другой выход. «Салават» продолжит играть в тот же хоккей»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся высказался после поражения от «Йокерита» (0:3) в матче чемпионата КХЛ.
– Думаю, что сегодня повторилась история прошлых встреч. Мы бросили по воротам 39 раз. Была отличная и структурная игра, сыграли по системе.
– «Салават» играет в ужасный хоккей, болельщики недовольны философией, которую вы прививаете команде. Вы готовы уйти в отставку?
– Я думаю, что из этой ситуации есть другой выход. Ключевая проблема – в заброшенных шайбах. Мы продолжим играть в тот же хоккей.
– «Салават Юлаев» – это топ-клуб, долгие годы он играл в атакующий и агрессивный хоккей. Сейчас ваша работа привела к тому, что Уфа – играет в скучнейший и простейший хоккей. Почему вы упрямо отказываетесь следовать философии клуба с долголетней историей?
– Наша задача – играть с шайбой. Мы атакуем.
– Как вы справлялись в прошлые сезоны с проблемами в атаке?
– Нужно быть голодными, охотиться за шайбами. У нас год назад была такая же картина в забитых голах и набранных очках.
– Почему в этом сезоне регресс у Павла Коледова?
– Коледов хорошо действует, он играет в атакующем стиле. Возможно, только из-за этого есть ошибки, – заявил Лямся.