Лямся о готовности уйти в отставку: «Есть другой выход. «Салават» продолжит играть в тот же хоккей»

Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался после поражения от (0:3) в матче чемпионата .

– Думаю, что сегодня повторилась история прошлых встреч. Мы бросили по воротам 39 раз. Была отличная и структурная игра, сыграли по системе.

– «Салават» играет в ужасный хоккей, болельщики недовольны философией, которую вы прививаете команде. Вы готовы уйти в отставку?

– Я думаю, что из этой ситуации есть другой выход. Ключевая проблема – в заброшенных шайбах. Мы продолжим играть в тот же хоккей.

– – это топ-клуб, долгие годы он играл в атакующий и агрессивный хоккей. Сейчас ваша работа привела к тому, что Уфа – играет в скучнейший и простейший хоккей. Почему вы упрямо отказываетесь следовать философии клуба с долголетней историей?

– Наша задача – играть с шайбой. Мы атакуем.

– Как вы справлялись в прошлые сезоны с проблемами в атаке?

– Нужно быть голодными, охотиться за шайбами. У нас год назад была такая же картина в забитых голах и набранных очках.

– Почему в этом сезоне регресс у ?

– Коледов хорошо действует, он играет в атакующем стиле. Возможно, только из-за этого есть ошибки, – заявил Лямся.

«Салават» проиграл 4 матча подряд с общим счетом 2:12