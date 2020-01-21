Кожевников о молодежке: «Работа Ротенберга видна, сделали программу, появился результат. А Третьяк ничего не делал!»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу молодежного состава сборной России на Кубке «Карьялы».
– Александр Викторович, можно сказать, что мы деклассировали соперников на Кубке «Карьялы»?
– Ну да. Отличное выступление! Ребята – молодцы!
– Сюрпризом можно такую игру назвать?
– Для меня – нет. Что, этих ребят раньше было не видно? Больше половины выступает в КХЛ. Я сразу сказал, что они дадут бой и финнам, и всем остальным. Главное – чтобы эмоций хватило! Тем более вратарская позиция у нас – сильная!
Полагаю, что у многих хоккеистов этой команды есть шанс поехать и на взрослый чемпионат мира, и на Олимпиаду в Пекине.
– Чем встреча с чехами понравилась?
– Опять очень хороший хоккей. Мне игра этой команды вообще напоминает нашу сборную СССР 1980-х годов! Вот она, реальная «красная машина»!
– Работа ФХР, Романа Ротенберга видна. Сделали программу для молодежи. Прошло около пяти лет после ее создания, и появился результат!
Этим в свое время должен был заниматься Третьяк (президент ФХР – прим. Sports.ru). Но он ничего не делал! – сказал Кожевников.