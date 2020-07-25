Контракт Зайцева на 7 лет и 31,5 млн долларов – в топ-10 худших в НХЛ по версии The Athletic

The Athletic составил топ-10 худших контрактов в .

Первое место занял 8-летний контракт защитника Дрю Даути с «Лос-Анджелесом». Зарплата – 11 млн долларов в год. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27. В прошедшем сезоне 30-летний Даути набрал 35 (7+28) очков в 67 играх при показателе полезности «-16».

Вторым худшим контрактом признано 8-летнее соглашение защитника Марка-Эдуарда Влэшика с с зарплатой 7 млн долларов в год. Срок контракта рассчитан до конца сезона-2025/26. В минувшем сезоне хоккеист сыграл в 70 матчах регулярного чемпионата, отметившись 15 (5+10) баллами при показателе полезности «-10».

В топ-3 также вошел контракт нападающего «Баффало» Джеффа Скиннера. В 2019 году хоккеист подписал 8-летнее соглашение на 9 млн долларов в год. В сезоне-2019/20 он набрал 23 (14+9) очка в 59 играх.

Шестое место в списке занял контракт защитника «Оттавы» Никиты Зайцева. Его 7-летнее соглашение с зарплатой 4,5 млн долларов в год рассчитано до конца сезона-2023/24.

В рейтинг также вошли контракты Райана Джохансена («Нэшвилл», 4-е место), Оливера Экмана-Ларссона («Аризона», 5-е место), Джейка Трубы ( , 7-е место), Джастина Фолка ( , 8-е место), Майка Мэтисона ( , 9-е место) и Джоша Моррисси («Виннипег», 10-е место).

Отмечается, что при составлении рейтинга не учитывались соглашения игроков, помещенных в список выбывших на долгий срок.