«Айлендерс» могут обменять Варламова и подписать новый контракт с Грайссом (Эндрю Гросс)

Теги возможные переходы Айлендерс Семен Варламов НХЛ Томас Грайсс Илья Сорокин Хоккей

Журналист Newsday Эндрю Гросс сообщил, что «Айлендерс» могут рассмотреть вариант обмена голкипера Семена Варламова.

«Слышал, что один из вариантов, которые «Айлендерс» могут рассмотреть, это обмен Семена Варламова и подписание Томаса Грайсса в пару к Илье Сорокину.

Но никакой конкретики пока нет», – написал Гросс.

Варламов в минувшем сезоне провел 45 матчей, отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,62. В его активе также 20 игр в плей-офф, в которых он отбил 92,1% бросков при надежности 2,14. Срок соглашения россиянина рассчитан до конца сезона-2022/23.

Грайсс принял участие в 31 матче регулярного чемпионата и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,74. В плей-офф он провел 4 матча (92,9% при надежности 2,02). 9 октября голкипер стал неограниченно свободным агентом.

Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» в июле. В минувшем сезоне он выступал в КХЛ за ЦСКА. 

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