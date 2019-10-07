«Айлендерс» могут обменять Варламова и подписать новый контракт с Грайссом (Эндрю Гросс)

Журналист Newsday Эндрю Гросс сообщил, что «Айлендерс» могут рассмотреть вариант обмена голкипера .

«Слышал, что один из вариантов, которые могут рассмотреть, это обмен Семена Варламова и подписание в пару к .

Но никакой конкретики пока нет», – написал Гросс.

Варламов в минувшем сезоне провел 45 матчей, отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,62. В его активе также 20 игр в плей-офф, в которых он отбил 92,1% бросков при надежности 2,14. Срок соглашения россиянина рассчитан до конца сезона-2022/23.

Грайсс принял участие в 31 матче регулярного чемпионата и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,74. В плей-офф он провел 4 матча (92,9% при надежности 2,02). 9 октября голкипер стал неограниченно свободным агентом.

Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» в июле. В минувшем сезоне он выступал в КХЛ за ЦСКА.