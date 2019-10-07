Антон Худобин: «Слова Величкина пропускал мимо ушей. Говорили, что я лентяй, тунеядец и раздолбай. Бог судья этим людям»

Вратарь прокомментировал слова бывшего вице-президента «Магнитки» в свой адрес.

– Как вы отнеслись к словам бывшего вице-президента магнитогорского Геннадия Величкина, который говорил в прессе, что он всегда верил в вас? Мне показалось, что Величкин лукавит.

– Я пропускал эти слова мимо ушей. Геннадий Иванович может сказать одно, но на самом деле думать совершенно иначе. В свое время про меня было сделано много выводов. Говорили, что Худобин лентяй, тунеядец и раздолбай.

Но как можно быть раздолбаем, если я до сих пор играю, дохожу до финала Кубка Стэнли и, что называется, нахожусь в теме? Я этого не понимаю. Так что бог судья этим людям.

– Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов тоже списывал вас со счетов. Лично помню, как он говорил, что Худобин сборной сейчас не подходит, что есть вратари сильнее.

– Никакой обиды на этих людей у меня нет. Повторюсь, чего про меня только не говорили и не писали, а в итоге доказывается обратное. Так что пусть говорят, как хотят.

– Но если вас теперь позовут в сборную России, вы приедете?

– Я всегда говорил, что приеду, – сказал Худобин.