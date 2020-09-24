Президент ФХР Владислав Третьяк высказался касательно возможного участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Китае.

– Оцените вероятность участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года.

– Сначала все шло к тому, что игроки из НХЛ на Олимпиаду не поедут. Затем члены ИИХФ встречались с [президентом ] Томасом Бахом и он высказал заинтересованность в том, чтобы энхаэловцы участвовали в Играх. Теперь все зависит от переговоров МОК и НХЛ.

Все крутится вокруг финансов – реклама, страховка, телеправа и другое. Очень много вопросов. свою часть средств выделит. Но покрыть все без помощи МОК международная федерация не сможет.

Конечно, мы бы хотели видеть в всех лучших хоккеистов, но давать сейчас прогнозы затруднительно. У нас, как и перед Олимпиадой-2018, есть два плана подготовки – с игроками НХЛ и без них.

– Задача сборной России – выиграть Олимпиаду в любом составе?

– У нас другой задачи нет. Хоккеист должен знать, что едет за первым местом. Хотя серебро и бронзу я считаю достойным результатом, потому что сегодня в хоккее очень высокая конкуренция, класс многих сборных примерно равный. Но все равно наша задача только одна – первое место, – сказал Третьяк.

Напомним, игроки не принимали участия в Олимпиаде-2018.