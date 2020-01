Игроки «Чикаго» Тэйвс и Кит подрались на тренировке. Они выиграли с клубом три Кубка Стэнли

У хоккеистов и случился конфликт.

Во время тренировки игроки, которые выиграли с «Блэкхокс» три Кубка Стэнли, устроили потасовку.

Тэйвса и Кита разнимал Шелдон Брукбэнк. После этого они вернулись к тренировочному занятию. Причина драки неизвестна.

После тренировки Тэйвс назвал драку «легкой дружеской борьбой». Добавим, что «Чикаго» выиграл последние пять матчей.

A skirmish went down at optional morning skate between Duncan Keith and Jonathan Toews.



After practice, Toews chalked it up to «just a little friendly wrestling» and Jeremy Colliton smiled and asked if anyone had brother. #Blackhawks @fox32news @foxkickoff pic.twitter.com/VCuisKeyrt