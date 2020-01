Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль» и разделил с Буре 4-е место по голам в истории НХЛ среди россиян

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» (2:1 ОТ).

Она стала для россиянина 4-й в сезоне и первой в составе «Канадиенс».

Также этот гол стал для нападающего 437-м в карьере, он разделил 4-е место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ с Павлом Буре.

Ковальчук провел на льду 20 минут 26 секунд (2:51 – в большинстве, полезность «+1»), нанес 4 броска и сделал 1 блок-шот.

Его признали второй звездой матча.

В 21 матче сезона у Ковальчука стало 13 (4+9) очков.

