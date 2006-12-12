Фарм-клуб «Колорадо» извинился перед Алиу за то, что 8 лет назад экипировщик «Иглс» нарядился негром

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Клуб АХЛ «Колорадо Иглс» (фарм-клуб «Колорадо Эвеланш») извинился перед бывшим форвардом команды Акимом Алиу за инцидент, произошедший в сезоне-2011/12. 

По словам игрока, его пригласили на командную вечеринку, но сказали немного задержаться. Приехав, он увидел экипировщика Тони Дейнзера в свитере со своим номером, причем его лицо было покрыто черной краской, а на голове был парик в стиле афро. 

Партнеры призвали их сделать совместное фото, которое позже появилось в отчетах о мероприятии. 

«Эта информация глубоко огорчает нас. Хотя мы не знали о случившемся, это не оправдывает и не умаляет того факта, что человеку была причинена боль. 

Будьте уверены, у нас не слишком большое эго и наша гордость не такова, что мы выше извинений за любые проступки.

Мы стремимся к тому, чтобы быть одной семьей. Искренне просим у Алиу прощения. Мы действительно очень сожалеем и заверяем, что такое поведение не является и никогда не будет приемлемым в нашей организации», – говорится в заявлении клуба. 

Сообщается также, что Дейнзер временно отстранен от работы. 

Ранее после заявлений Алиу о расистских высказываниях 10-летней давности работу потерял главный тренер «Калгари» Билл Питерс. 

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