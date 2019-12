Фарм-клуб «Колорадо» извинился перед Алиу за то, что 8 лет назад экипировщик «Иглс» нарядился негром

Клуб АХЛ «Колорадо Иглс» (фарм-клуб «Колорадо Эвеланш») извинился перед бывшим форвардом команды за инцидент, произошедший в сезоне-2011/12.

По словам игрока, его пригласили на командную вечеринку, но сказали немного задержаться. Приехав, он увидел экипировщика Тони Дейнзера в свитере со своим номером, причем его лицо было покрыто черной краской, а на голове был парик в стиле афро.

Партнеры призвали их сделать совместное фото, которое позже появилось в отчетах о мероприятии.

«Эта информация глубоко огорчает нас. Хотя мы не знали о случившемся, это не оправдывает и не умаляет того факта, что человеку была причинена боль.

Будьте уверены, у нас не слишком большое эго и наша гордость не такова, что мы выше извинений за любые проступки.

Мы стремимся к тому, чтобы быть одной семьей. Искренне просим у Алиу прощения. Мы действительно очень сожалеем и заверяем, что такое поведение не является и никогда не будет приемлемым в нашей организации», – говорится в заявлении клуба.

Сообщается также, что Дейнзер временно отстранен от работы.

Ранее после заявлений Алиу о расистских высказываниях 10-летней давности работу потерял главный тренер «Калгари» Билл Питерс.

Pics from 2011 party show @ColoradoEagles equipment manager wearing blackface and jersey with former Eagles player Akim Aliu’s number and nickname, «Dreamer.» When Aliu arrived at the party, a rep for the player says people encouraged them to take a pic. Aliu didn’t smile #9News pic.twitter.com/6tjyCzGnFx