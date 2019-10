Новичок «Торонто» форвард Илья Михеев сделал голевую передачу, забросил шайбу в стартовом матче чемпионата с «Оттавой» (5:3) и был признан третьей звездой.

Это дебютная игра 24-летнего россиянина в лиге.

Михеев провел на льду 15:16, нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием, сделал один блок-шот, завершив игру с полезностью «+2».

Get ready for Moore of this. #LeafsForever pic.twitter.com/XtKH3jTPXb