Капитан сборной Финляндии Анттила забил в четвертьфинале, полуфинале и сделал дубль в финале ЧМ-2019

Капитан сборной Финляндии Марко Анттила оформил дубль в финальном матче ЧМ-2019 против команды Канады (2:1, третий период).

Во втором периоде нападающий сравнял счет в большинстве. Затем он вывел команду вперед в третьем периоде.

В полуфинале турнира гол Антиллы стал победным для финнов в игре против сборной России (1:0).

В четвертьфинале шайба 33-летнего форварда на 58-й минуте позволила Финляндии перевести игру со Швецией (5:4 ОТ) в овертайм.

Таким образом, Анттила забивает в трех матчах плей-офф подряд.

Автор гола в ворота России: 203 см, был на драфте с Овечкиным, не заиграл даже в Новокузнецке

The captain strikes again! @leijonat @jokerithc #CANFIN #IIHFWorlds Watch the best highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/Hia9AXSNCx

Anttila is leading the way for @leijonat #CANFIN #IIHFWorlds

Watch the best clips at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/EBUr97j9Bb