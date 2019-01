НХЛ. Панарин подарил клюшку фанату с плакатом на русском языке: «Могу ли я получить вашу палку?»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин подарил свою клюшку фанату, который написал плакат на русском языке. Это произошло перед матчем регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:3 ОТ).

Россиянин заметил плакат с надписью: «Панарин, могу ли я получить вашу палку? Поклонник номер один».

This is Dan and Coy Ragland. Coy is wearing an Artemi Panarin jersey, and his sig–‘m tol–eads: «Artemi, may I have a stick, please?» (Or something to that effect.) Anyway, you can see that it worked. pic.twitter.com/EHPeRXkWpW